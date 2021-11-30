«Оля аппетитно выглядит»: Бузова в мини-шортах и без лифчика засветила свои прелести на кухне

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в стране. Она давно стала телеведущей, а также певицей. В этом году блондинка решила изменить свою жизнь. Она не скрывает, что решила больше времени посвящать себе.

Недавно артистка посетила Париж, Милан и Стамбул. А вот потом на несколько дней она пропала из поля зрения и вернулась только в день рождения отца.

Еще летом Ольга пополнела. Тогда она стала реже носить нижнее белье. Даже осенью телеведущая не перестает носить откровенные наряды. А теперь она поделилась кадром, на котором предстала у плиты на кухне.

Артистка была в черных мини-шортах и лонгсливе. Бузова отказалась от лифчика, засветив грудь во всей красе. Она также блеснула стройными ногами. Звезда снимается в шоу «Бузова на кухне». Оказалось, что готовит она не всегда сама.

«Я вам уже рассказывала про свои кулинарные успехи. Теперь настало время раскрыть все секреты и рассказать о своих помощниках! Конечно, мне помогали шеф повара, но и без помощи техники тут не обошлось», — написала артистка.

Поклонники отметили, что о кулинарных способностях телеведущей догадывались. При этом многих поразил ее смелый наряд. «Никто не удивлен», «Ну что за вид?», «А лифчики не модно носить?», «Оль, где приличия?», «Оля аппетитно выглядит», «Какие формы», «Тут даже симпатичная», — прокомментировали пост подписчики.

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