В одинаковых пуховиках: Барановская появилась с повзрослевшими детьми Аршавина на ГУМ-катке

Юлия Барановская уже длительное время работает на телевидении. Она ведет несколько передач. Также бывшую возлюбленную Андрея Аршавина часто зовут вести концерты, премии и фестивали.
Порой Юлия признается, что ее детям не хватает материнской заботы. Хотя она всегда берет их с собой в поездки и посвящает наследникам все свободное время. Недавно они вместе предстали на красной дорожке.
А вот на днях в Москве состоялось открытие ГУМ-катка. Татьяна Навка и другие фигуристы выступили для публики. На Красной площади Барановская появилась в белом пуховике цвета миндального молока.
С ней были сыновья Артем, Арсений, а также дочка Яна. Все они облачились в одинаковые черные пуховики. Телеведущая покаталась с детьми на катке и насладилась украшенным городом.
«Когда у вас начинается новогоднее настроение? У меня традиционно с открытия ГУМ-катка. Сказочно украшенная Красная площадь, фантастическое шоу на льду — каждый раз попадаешь в детство, не можешь сдержать улыбки от такой праздничной атмосферы. Наполнились с детьми невероятным позитивом», — написала она.
Добавим, что также на открытии катка появились: Стеша Маликова, Ксения Собчак, Агата Муцениеце, Марина Зудина и другие известные персоны. Поклонники восхитились детьми Барановской. Многие поразились, каким высоким стал 16-летний Артем, который перерос маму.
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