В одинаковых пуховиках: Барановская появилась с повзрослевшими детьми Аршавина на ГУМ-катке

Телеведущая провела время с наследниками на открытии главного катка страны на Красной площади.

Юлия Барановская уже длительное время работает на телевидении. Она ведет несколько передач. Также бывшую возлюбленную Андрея Аршавина часто зовут вести концерты, премии и фестивали.

Порой Юлия признается, что ее детям не хватает материнской заботы. Хотя она всегда берет их с собой в поездки и посвящает наследникам все свободное время. Недавно они вместе предстали на красной дорожке.

А вот на днях в Москве состоялось открытие ГУМ-катка. Татьяна Навка и другие фигуристы выступили для публики. На Красной площади Барановская появилась в белом пуховике цвета миндального молока.

С ней были сыновья Артем, Арсений, а также дочка Яна. Все они облачились в одинаковые черные пуховики. Телеведущая покаталась с детьми на катке и насладилась украшенным городом.

«Когда у вас начинается новогоднее настроение? У меня традиционно с открытия ГУМ-катка. Сказочно украшенная Красная площадь, фантастическое шоу на льду — каждый раз попадаешь в детство, не можешь сдержать улыбки от такой праздничной атмосферы. Наполнились с детьми невероятным позитивом», — написала она.

Добавим, что также на открытии катка появились: Стеша Маликова, Ксения Собчак, Агата Муцениеце, Марина Зудина и другие известные персоны. Поклонники восхитились детьми Барановской. Многие поразились, каким высоким стал 16-летний Артем, который перерос маму.

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