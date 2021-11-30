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Анна Кошмал из «Сватов» запечатлелась с трехлетним сыном Мишей на фоне осеннего пейзажа

Вместе с наследником и мужем звезда сериала находится на отдыхе в Яремче в Карпатах.

Анна Кошмал из «Сватов» запечатлелась с трехлетним сыном Мишей на фоне осеннего пейзажа
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса Анна Кошмал в Instagram разместила красивый кадр, на котором запечатлена вместе со своим трехлетним сыном Мишей. Они находятся на отдыхе в Яремче в Карпатах.

Анна Кошмал с сыном
Анна Кошмал с сыном. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Ребенок звезды сериала «Сваты» за последнее время заметно подрос. На фотографии он стоит с зонтиком. На заднем фоне можно увидеть красивый осенний пейзаж.

«Вы такие хорошенькие», «Хорошего вам отдыха», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Кошмал получила широкую известность по роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты». Она сыграла с пятой по седьмую части.

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Анна КошмалАнна Кошмал последние новостиКарпатыСериал "Сваты"Яремче