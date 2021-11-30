Анна Кошмал из «Сватов» запечатлелась с трехлетним сыном Мишей на фоне осеннего пейзажа

Актриса Анна Кошмал в Instagram разместила красивый кадр, на котором запечатлена вместе со своим трехлетним сыном Мишей. Они находятся на отдыхе в Яремче в Карпатах.
Ребенок звезды сериала «Сваты» за последнее время заметно подрос. На фотографии он стоит с зонтиком. На заднем фоне можно увидеть красивый осенний пейзаж.
«Вы такие хорошенькие», «Хорошего вам отдыха», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Анна Кошмал получила широкую известность по роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты». Она сыграла с пятой по седьмую части.
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