«Срамота! И это стиль собачки?»: Каменских дерзко вращала голыми бедрами в тверке

Украинская дива смутила всю мужскую часть своих поклонников в Instagram.

Настя Каменских поймала кураж, устроив сексапильные танцы прямо во время прогулки. Украинская дива крутила бедрами в тверке, «поднимая» свои упругие тылы то вверх, то вниз.

Так, вращая голыми «сочными» прелестями, жена рэпера Потапа блеснула всей красотой своих пышных прелестей. Даже мужская часть поклонников поп-дивы лишилась дара речи, увидев такие соблазнительные танцы в Instagram.

Сама певица покрасовалась в коротенькой юбочкой, которая больше походила на пояс, но никак не на предмет одежды, предназначающейся для того, чтобы скрыть нижнюю часть туловища.

«Срамота! И это стиль собачки?», «Бедра то вверх, то вниз», «Зачем так ягодицами вилять??», «Ну и юбка у тебя, весь поплавок на виду», «Массивный якорь аж подпрыгивает», «Во отъела! Бедра такие огромные на фоне тонкой талии», «Совсем не сексапильно», «Впечатление, что у вас поясницу ломит», «Шикарно», «Потап, небось, откисает», «З — зависть! Что за дерзкая малышка», «Какая мамасита», — пишут фолловеры.

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