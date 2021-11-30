«Повернулся и увидел нож»: Брэдли Купер вспомнил, как на него напал грабитель в метро

Голливудский актер Брэдли Купер мог не дожить до пандемии: в 2019 году в метро на него напал грабитель с ножом.

Страшный инцидент 46-летний артист вспомнил во время интервью подкасту Armchair Expert. Он поделился, что чувствовал себя в любимом Нью-Йорке слишком комфортно: ослабил свою охрану и гулял по городу в наушниках. Однажды он поехал на метро, чтобы забрать свою дочь Лею (ребенка от модели Ирины Шейк) из русской школы. И в подземке к нему подошел грабитель.

«Я почувствовал, что кто-то приближается. Подумал: «О, они хотят сфотографироваться или что-то в этом роде», — вспоминает Купер. — Когда я повернулся, то посмотрел вниз и увидел нож. Я поднял взгляд наверх, увидел глаза этого человека и поразился тому, насколько они молоды».

Актер рассказал, что его учили не убегать от человека с ножом, но он все равно побежал. Перепрыгнул через турникет, спрятался за углом и достал телефон, чтобы заснять нападавшего. Но тот тоже бросился наутек. Тогда Брэдли побежал за ним и все-таки сделал пару фотографий злоумышленника.

«Я остановил двоих полицейских на внедорожнике, показал им фото, и когда я разговаривал с ними, один из парней все время повторял — это было так интересно — он спрашивал: «Вас ранили?» А я: «Нет, нет». Он сказал: «Проверьте, не ранены ли вы ножом». Бывает, что люди получают ножевые ранения, и действуют в состоянии шока. Я посмотрел, прав ли он. А потом я вернулся в метро и забрал свою дочь», — завершил историю Купер.

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Напомним, что актера нередко видят беспечно гуляющим в Нью-Йорке, в том числе, и со своей дочерью. С бывшей возлюбленной Ириной Шейк его тоже замечают, и они выглядят совсем не как «бывшие».

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