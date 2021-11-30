«Чтобы смущать людей»: Адам Драйвер рассказал, зачем ему коллекция реквизита из кино

Актер хранит дома шлем и световой меч Кайло Рена из «Звездных войн» и многие другие артефакты.

Звезда новой трилогии «Звездных войн», а также свежих фильмов Ридли Скотта «Последняя дуэль» и «Дом Gucci», Адам Драйвер оказался любителем прихватить домой памятный реквизит со съемок.

Дома у 38-летнего актера есть специальная комната, в которой он устроил мини-музей своей работы в кино. Об этом он рассказал в интервью BBC Radio 1.

«У меня точно есть два шлема, световой меч. Из каждого фильма я пытаюсь взять что-нибудь, — поделился Драйвер. — У меня есть мачете из «Мертвые не умирают», с помощью которого я «убивал» зомби. Я беру всякую ерунду». «Я надеваю шлемы (из «Звездных войн». — Прим. авт.), когда вожу машину, просто чтобы смущать людей», — пошутил актер.

Адам со смехом добавил, что иногда молится в своем домашнем музее, отдавая дань собственной работе в кино. Там у него есть доспехи из фильма «Последняя дуэль», памятные вещи из мюзикла «Аннетт» и обувь Gucci из драмы с Леди Гагой, которая выйдет в российский прокат 2 декабря.

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