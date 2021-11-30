Стильный лифтолук: Бородина в дутом пуховике и укороченных джинсах отправилась на шопинг

Ксения Бородина давно работает на телевидении. Она не скрывает, что следит за своей внешностью, а также любит наряжаться. Ксения получает гонорары за участие в шоу, а также за рекламу в соцсетях.

После развода с Курбаном Омаровым она осталась жить в просторном доме. Примечательно, что телеведущая теперь чаще радует себя люксовыми обновками и почти каждый вечер веселится с подругами.

Так как Ксения предпочитает каждый раз представать на публике в новых образах. На этот раз она решила пополнить свой гардероб. Телеведущая похвасталась лифтолуком.

Она облачилась в дутый стеганый пуховик черного цвета и укороченные джинсы. Бородина решила дополнить наряд в стиле спорт-шик кроссовками. С собой она взяла кожаную сумку. Звезда решила купить новые наряды.

На этот раз ей приглянулся черный кардиган Yves Saint Laurent, а также туфли на массивном каблуке Versace. Она также захотела новую клетчатую рубашку.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие одарили ее комплиментами. «Ксюша, какая ты классная», «Куда еще больше вещей?», «У вас крутой пуховик», «Вы просто прелесть», — прокомментировали пост подписчики.

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