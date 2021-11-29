«Юбку-то натянула!»: Бузова в косухе с бахромой и ботфортах «зажгла» с Водонаевой на вечеринке

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она не перестает работать над собой и открывать в себе новые таланты. Телеведущая в этом году снялась в новых проектах.

Она стала ведущей шоу «Звезды в Африке», а также наставницей в проекте «Х-Фактор. Беларусь». Артистка также снялась в голливудском фильме. Не так давно она смогла провести время на вечеринке.

Бузова приехала на праздник, чтобы поздравить друга. там она встретила Алену Водонаеву, с которой враждовала на «Доме-2». Но они успели помириться, поэтому веселились вместе.

Подруги даже оделись в одном стиле. Телеведущая была в боди с декольте и кожаной мини-юбке. Образ дополняли косуха с бахромой и ботфорты. Она блеснула ложбинкой греха, танцуя на вечеринке.

Водонаева привыкла выглядеть привлекательно. На этот раз она выбрала лосины и косуху оверсайз. Ее образ тоже дополняли высокие каблуки.

«Это был роскошный Ноябрь. Благодарю всех причастных. Никита, с днем рождения», — написала Алена.

Поклонники были удивлены тем, как выглядит Ольга. Многие посчитали, что она даже затмила свою подругу. «Ольга, такая красотища», «Как странно вас видеть вместе», «Оля более оголенная, чем Алена! Вот это да», «Ну какой бюст у Бузовой! Откуда?», «Очень красивые, но наряды не айс», «Юбку то натянула!», «Что творит!» — прокомментировали пост подписчики.

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