Без макияжа и укладки: Бородина в дутом пуховике алого цвета покаталась с дочками на ГУМ-катке

Телеведущая посетила открытие главного катка страны. Она решила провести время с друзьями и дочками.

Ксения Бородина является популярной телеведущей. Она в свое время работала с Ксенией Собчак. Теперь брюнетка все чаще появляется на разных передачах. Она даже снимается в «Ледниковом периоде».

Бородина любит веселится с подругами. После развода с Курбаном Омаровым она решила чаще веселится. Более того, теперь телеведущая наряжается и ходит в клубы и на вечеринки.

А 28 ноября Ксения отправилась на Красную площадь. Там состоялось открытие ГУМ-катка. На мероприятии телеведущая предстала в черных лосинах и дутом алом пуховике с эффектом глянца.

Она предпочла не красится и собрала волосы в хвост. Вместе с ней на катке оказался партнер по шоу Дмитрий Соловьев. На лед звезда вышла с друзьями. Также компанию ей составили дочки Маруся и Теона, которые были облачены в одинаковые пуховики цвета хаки.

«Всего месяц остается до Нового года! Это всегда немного грустно, когда есть время, но обычно суета в декабре только увеличивается, все стараются успеть, закончить или сделать даже больше. Но мне хочется предложить вам побыть в моменте, подумать не только о себе», — написала звезда.

Поклонники одарили Ксению комплиментами. Многие отметили, что ее дочки подросли. «Такие фото самые классные и дорогие сердцу», «Какие взрослые дочки», «Красивая милая успешная стильная Ксюша», «Ну просто красотки», «Дочки уже такие взрослые», «Какая вы милая без косметики», — стали писать пользователи Сети.

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