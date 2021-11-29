«Мокрая и страстная»: Климова в черном купальнике поплескалась в бассейне, блеснув фигурой

Екатерина Климова уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. У актрисы подрастают дети от Игоря Петренко и Гелы Месхи. Все свободное время она посвящает малышам.

Но также ей часто предлагают участие в фотосессиях. В свои 43 года артистка может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Звезда даже одевается женственно. А так как она свободна, то не перестает хвастаться красотой.

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На этот раз Климова решила поделиться кадрами, на которых проводит время в бассейне. Актриса позировала в черном купальнике, изящно изогнув бедра. Она показала свои стройные ножки и подчеркнула декольте. Екатерина была без макияжа, а волосы собрала в пучок. Она продемонстрировала свою естественную красоту.

Потом артистка присела на край бассейна и поплескалась в воде ножками. Климова похвасталась своей стройностью. Она засветила свои бедра, опрысканные водой.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит актриса. Многие призналась, что не каждая многодетная мама может похвастаться такой фигурой. «Ох, вы бесподобны», «Мокрая и страстная», «Какие бедра!», «Просто чудесная», «И у вас четверо детей?», «Как вы умудряетесь быть такой красивой», «У вас точеная фигурка», «Ах, что за Афродита», — прокомментировал кадры пользователи Сети.

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