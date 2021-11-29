«Безупречный животик»: Лопырева в мини-шортах обнажила загорелые прелести на Мальдивах

Виктория Лопырева не скрывает, что ей нравится быть в центре внимания. Победительница конкурсов красоты много путешествует. Даже после рождения сына Марка Лео она не перестает вести активный образ жизни.

Модель появляется на светских раутах в Дубае и участвует в фотосессиях. А на днях она прилетела в Монако, где отметилась на прогулке и повеселилась на вечеринке.

28 ноября во многих странах отметили День матери. Лопырева по такому случаю поделилась рядом снимков. Она нашла кадры, на которых запечатлена на Мальдивах с сыном и своей мамой Ириной.

Блондинка предстала в розовом топе и мини-шортах на пляже. Она показала стройные и загорелые ноги, а также плоский живот. Марк Лео стоял рядом с ней на фоне побережья цвета лазури.

А вот на других кадрах уже мама Виктории играла с внуком. Жгучая брюнетка тоже похвасталась точной фигурой и рельефными ножками.

«Каждый день особенный, когда ты мама», — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как она похожа с мамой. Многие осыпали их комплиментами. «Шикарные девушки», «Сынок копия папа», «И у вас прекрасная мама и вы прекрасная мама сыночка», «Вот это гены», «Безупречный животик», Какая же вы красотка! Ноги и животик просто прелесть«, «Как можно быть такой идеальной?» — прокомментировали пост подписчики.

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