Кукольный образ: Кудрявцева в приталенном платье с воротничком «Клодин» предстала на съемке

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. Она не скрывает, что много времени проводит на съемках и порой это ее утомляет.

Однако в кадре блондинка всегда не только выглядит безупречно, но и одета с иголочки. Примечательно, что в обычной жизни ей нравятся простые, но яркие наряды. А вот для мероприятий звезда наряжается в роскошные платья.

Еще на днях Лера проводила выходной с дочкой Марией. Она с радостью наблюдает, как малышка взрослеет. Но ей приходится отлучаться ради съемок. На этот раз телеведущая приехала на шоу «Секрет на миллион».

Она покрасовалась в гримерке в темно-синем приталенном платье с принтом. Наряд в кукольном стиле украсил воротник «Клодин» и белые манжеты. Стоит отметить, что такой воротник стал популярен. Ирина Пегова, Ольга Бузова и другие звезды отметились в таком образе.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Кудрявцева. Многие осыпали ее комплиментами. Телеведущая показала, что и в 50 лет можно экспериментировать с образами.

«Ну какая красотка», «Как мне нравятся эти воротнички», «Безумно красиво», «Лерочка, ну вам словно 20 лет», «Какие у вас всегда прелестные наряды», «Такие образы вам особенно идут», «Лерочка, вы очаровательны», «Словно стали еще моложе», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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