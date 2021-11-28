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Ставшая мужчиной звезда сериала «Академия Амбрелла» показала фото без рубашки

Эллиот (а в прошлом Эллен) Пейдж без стыда демонстрирует голую грудь.

Ставшая мужчиной звезда сериала «Академия Амбрелла» показала фото без рубашки
Эллиот Пейдж реньше был девушкой. Фото: globallookpress.com

28 ноября канадский актер Эллиот Пейдж (до декабря 2020 года мир знал его как девушку по имени Эллен Пейдж) опубликовал селфи без рубашки.

34-летний сменивший пол артист продемонстрировал не только мужские грудь и торс, но и накаченный пресс. Поклонники звезды оставили под снимком множество восхищенных комментариев.

Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж без рубашки. Фото: instagram.com/elliotpage/

Напомним, Эллен Пейдж стала известна благодаря фильмам «Джуно», «Начало» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего». В 2019 году с ее участием вышел популярный сериал «Академия Амбрелла». Девушка много лет поддерживала ЛГБТ-движение и даже вступала в брак с женщиной. Ощущая себе мужчиной, она чувствовала дискомфорт, надевая платья и каблуки. Вначале актриса стала одеваться как парень, а в конце 2020 года заявила, что является транс-мужчиной и сменила имя на Эллиот.

В одном из интервью звезда рассказала, что удалила себе грудь и «впервые почувствовала себя комфортно в собственном теле».

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