Ставшая мужчиной звезда сериала «Академия Амбрелла» показала фото без рубашки

Эллиот (а в прошлом Эллен) Пейдж без стыда демонстрирует голую грудь.

28 ноября канадский актер Эллиот Пейдж (до декабря 2020 года мир знал его как девушку по имени Эллен Пейдж) опубликовал селфи без рубашки.

34-летний сменивший пол артист продемонстрировал не только мужские грудь и торс, но и накаченный пресс. Поклонники звезды оставили под снимком множество восхищенных комментариев.

Напомним, Эллен Пейдж стала известна благодаря фильмам «Джуно», «Начало» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего». В 2019 году с ее участием вышел популярный сериал «Академия Амбрелла». Девушка много лет поддерживала ЛГБТ-движение и даже вступала в брак с женщиной. Ощущая себе мужчиной, она чувствовала дискомфорт, надевая платья и каблуки. Вначале актриса стала одеваться как парень, а в конце 2020 года заявила, что является транс-мужчиной и сменила имя на Эллиот.

В одном из интервью звезда рассказала, что удалила себе грудь и «впервые почувствовала себя комфортно в собственном теле».

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