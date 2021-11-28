«Ощущаешь себя сиротой»: потерявшая мать Лада Дэнс призвала поклонников ценить родителей

Певица призналась, когда ее мать была жива, она даже из другого города ощущала ее энергетику.

28 ноября певица и актриса Лада Дэнс сделала пост ко Дню матери. Как многие другие звезды, артистка отметила, что поняла сложность этой роли, только когда у нее самой появились дети.

Она добавила, что быть мамой — это счастье и бесконечный труд. При этом 55-летняя звезда очень гордится своими детьми и постоянно учится у них чему-то новому.

Однако затем с позитивной волны певица переключилась на грустный опыт.

«К сожалению, в этом году моя мама скончалась, — пишет Лада в Instagram. — Мы не могли видеться часто — жили в разных городах. Но даже на расстоянии я чувствовала ее энергетику, поддержку, любовь… А сейчас, когда ее нет, ощущаешь себя сиротой. Дорогие мои, цените своих мам! Если есть такая возможность, будьте дольше с ними, навещайте, не оставляйте без внимания. Цените! Каждый день. Дарите им частичку нежности и заботы. И обязательно говорите с ними. Обо всем. О том, как сильно их любите. Родители не вечны, но роднее их никого не будет».

Напомним, Лада Дэнс была замужем, развелась в 2002 году. После брака у нее остались 24-летний сын Илья и 22-летняя дочь Лиза.

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