«Счастье на руках у мамы»: Верник показал младенческое фото себя и брата

Игоря и Вадима можно было различить даже в первый год жизни.

28 ноября, в День матери, популярный актер Игорь Верник опубликовал в Instagram архивное фото своей родительницы с двумя младенцами на руках.

«Счастье на руках у мамы…» — подписал снимок 58-летний народный артист РФ.

Напомним, мать Игоря и Вадима Верников, Анна Павловна была юристом по образованию и педагогом музыкальной школы. Подписчики актера отмечают в комментариях, что он и его брат очень похожи на свою родительницу.

При этом оба в самом маленьком возрасте очень похожи на себя нынешних и легко различаются на старом черно-белом снимке.

Напомним, что матери Игоря Верника не стало в 2009 году. Отец, известный радиорежиссер Эмиль Верник дожил до 2021-го. Братья трогательно попрощались со своим отцом в апреле.

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