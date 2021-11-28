«Бог выбирает лучших»: Лепс записал видеообращение во поводу смерти Градского

59-летний артист назвал своего почившего коллегу человеком, у которого можно было многому научиться.

28 ноября, в день смерти Александра Градского, его коллега по сцене и по шоу «Голос» Григорий Лепс не ограничился скорбным постом в Instagram, а записал для поклонников видео.

Певец назвал усопшего замечательным артистом и великолепным музыкантом, а также отметил, что совместная работа с ним была счастьем.

«Что сказать? Я даже не знаю, что и говорить в таких случаях, — деловым тоном высказался Лепс. — Просто искренне жать, что такой человек покинул нас. Но бог выбирает лучших… Соболезнования родным и близким. Музыкальное наследие этого человека огромно, учеников у него достаточное количество, людей, которые выросли на его музыке…»

Певец отметил, что имя Градского навсегда останется в памяти слушателей, как и его песни. Также он пожелал счастья и здоровья тем, кто жив.

Напомним, 26 ноября Александра Борисовича доставили в больницу с подозрением на инсульт, а через два дня он скончался. Записанные выпуски «Голоса» с его участием выйдут на Первом канале. Десятый сезон будет закончен уже без знаменитого музыканта.

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