«Мощный и хрупкий человек»: Игорь Верник почтил память Александра Градского

В день смерти знаменитого музыканта актер проснулся с его песней в голове.

Популярный актер Игорь Верник высказался о смерти композитора Александра Градского.

«Поверить не могу. Проснулся сегодня с мелодией песни из фильма «Романс о влюбленных», — поделился 58-летний артист в Instagram. — Эту песню пел Александр Градский. Прощайте, мощный и хрупкий человек, голос из моей юности… Светлая память».

Добавим, что Градский записывал вокальные партии для таких советских фильмов, как «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Романс о влюбленных» (1974), «Концерт для двух скрипок» (1975), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «О спорт, ты — мир!» (1980), «Узник замка Иф» (1989) и многих других. Также он активно писал музыку для кино.

В ночь на 28 ноября 2021 года знаменитый певец и композитор скончался в реанимации. Ему было 72 года. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Двумя месяцами ранее народный артист России перенес заражение коронавирусом и был значительно ослаблен.

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