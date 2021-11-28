На фоне картин и огромной люстры: Лиза Галкина в алом джемпере артистично прочитала стихи Алле Пугачевой

В День матери Лиза Галкина в компании брата Гарри и дочери Кристины Орбакайте Клавы Земцовой (по факту племянницы) устроила маме Алле Пугачевой сюрприз.

Облаченная в алый джемпер Лиза, артистично жестикулируя, рассказала трогательное стихотворение про маму. Клава, которая встала между детьми Аллы Пугачевой, с нежностью обняла их за плечи. Было видно, что они заранее готовились к этому выступлению и отнеслись к нему очень серьезно.

Ранее мы писали о том, что подают на завтрак в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Юморист обязательно поддерживает своих детей за утренней трапезой, чтобы настроить их на школу. Маленьким школьникам приходится очень рано просыпаться, поскольку живут они за городом и ехать в учебное заведение довольно долго.

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