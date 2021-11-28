«Нет слов»: постройневшая Нетребко в мерцающем платье сразила роскошным декольте

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных российских оперных певиц в мире. В этом году Анна возобновила гастроли после пандемии.

Она решила провести время в сначала в Москве, где отпраздновала юбилей, а потом артистка даже выступила перед королевой Швеции. А вот вторую часть она была в Нью-Йорке, где гуляла и веселилась с друзьями.

Теперь Нетребко проводит время в Милане. Первое время она тоже гуляла и демонстрировала яркие образы. А теперь певица готовится к премьере в театре Ла Скала. На этот раз она запечатлела себя на сцене в алом платье с ошеломительным декольте. Артистка едва не уронила камеру в ложбинку. При этом она засветила всю красоту своего роскошного бюста.

«Пошли горячие денечки у нас», — призналась она.

А вот на фотосессии Анна предстала в ультрамариновом платье с пайетками. Она решила покрасоваться с одним из коллег. При этом певица поразила своей талией. Она вновь не скрыла свой упругий бюст.

Поклонники были сражены тем, как выглядит оперная дива. Многие ее осыпали комплиментами. «Анна прелесть!», «Ваше декольте лишило дара речи», «Нет слов», Зачем вы прятали такую красоту«, «Аннушка, вот это талия», «Какая вы роскошная», «Все платья вас красят», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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