А казалась идеальной: 38-летняя Алсу показала, как выглядит с фильтрами и без

Певица запечатлела себя в респектабельном автомобиле. Она не побоялась продемонстрировать лицо во всей красе.

Алсу выступает на сцене с малых лет. Уже в 17 лет она выступила на «Евровидении». Певица росла на глазах поклонников. Теперь она жена бизнесмена Яна Абрамова. Артистка подарила избраннику троих детей.

Она растит дочек Микеллу и Сафину, а также сына Рафаэля. Звезда в свои 38 лет часто выходит в свет и каждый раз демонстрирует элегантные наряды. Поклонники не перестают восхищаться ее моложавым видом.

Сама Алсу утверждает, что порой ее даже возмущает, что публика удивляется тому, как она выглядит. По словами певицы, в ее возрасте у нее просто ухоженной лицо.

Она не скрывает, что ходит к косметологу. А теперь артистка засняла себя в респектабельном автомобиле. Она решила показать, как выглядит с фильтрами и без. Звезда продемонстрировала, что ее кожа не такая сияющая даже с макияжем.

Поклонник в свою очередь отметили, что Алсу хорошо выглядит. Многие отметили, что без фильтров она ничуть не менее красивая. «Ой, вы всегда хороши», «Красотка», «Фильтры всех красят, но у вас природная красота», «Какая вы обаятельная», «Кожа просто бледновата, а так вы бесподобны», «Всем бы так выглядеть после 30 лет», «Алсу, вы прелесть! Не дразните», — стали писать пользователи Сети.

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