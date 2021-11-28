Жена Игоря Крутого в комбинезоне с брюками палаццо устроила танцы с Николаем Басковым

Ольга Крутая отпраздновала 58-летие в Дубае. На вечеринке собралось много звезд.

Игорь Крутой является одним из самых известных композиторов в стране. Он каждый год организует песенный конкурс «Новая Волна». Крутой дружит с Аллой Пугачевой и регулярно бывает в гостях у коллег.

Больше всего он гордится своей большой семьей. Недавно у его внебрачного сына родился ребенок. Игорь Яковлевич не только забрал кроху из роддома, но и приезжает, чтобы нянчить малыша.

А вот накануне Крутой устроил вечеринку в честь жены Ольги. Он решил собрать друзей и родных в Дубае, чтобы отпраздновать ее 58-летие. Жена композитора предстала на публике в черном комбинезоне с блестящим верхом и шлейфом.

Наряд дополнял пояс. Туфли на каблуке визуально удлинили ноги, как и брюки палаццо. Именинница была рада увидеть Алсу, которая приехала с мужем.

А вот на танцполе с ней танцевал Николай Басков. Они показали класс на паркете. Следом поздравил ее Филипп Киркоров. Кульминацией праздника стал многоярусный торт. Ольга задула свечи и накормила с ложечки мужа.

Поклонники осыпали комплиментами супругу Крутого. Многие восхитились гармонией в парке. «Ну какая красавица», «Выглядите сногсшибательно», «Очаровательная», «У вас столько стати», «Просто шикарная! Отличный вечер», «Ох, какая вы эффектная», «Мужчины вами ослеплены», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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