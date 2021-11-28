«Русалка»: Орбакайте показала, как дочка в черном купальнике поплескалась в бассейне у Пугачевой

Кристина Орбакайте уже длительное время выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако уже не первый год певица живет на две страны. Даже ее дочка Клавдия учится в Нью-Йорке.

В этом году артистка решила не только отпраздновать юбилей в Москве, но и задержаться ради концертов и новогодних съемок. Но на днях наследница и муж Михаил Земцов прилетели к ней.

Супруги уже вышли в свет вместе. Орбакайте пришла с ним на премию известного журнала. Дочка также была с мамой. А вот 27 ноября артистка решила отправится на праздник к друзьям с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Клавдия осталась в замке у бабушки. Она веселилась с Лизой и Гарри, устроив дискотеку. А вот вечером девочка решила поплавать в бассейне, где обычно занимаются плаванием двойняшки.

Кристина поделилась видео, на котором ее дочка в черном купальнике грациозно ныряет в воду и плывет под водой. Внучка Примадонны продемонстрировала свою спортивную подготовку.

«Давай, спортсмен!» — подбодрила ее мама.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит наследница звезды. Многие осыпали ее комплиментами и отметили, что девочка пошла в маму. «Вот это золотая рыбка», «Русалка», «Фигурка мамина», «Ну такая грация и скорость», «А где Лиза и Гарри? Они еще фору дадут», «Просто идеальный вход в воду», «Какая красавица», — стали писать пользователи Сети.

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