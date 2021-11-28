«Что за кокетка!»: Брежнева в силуэтном комбинезоне с декольте не скрыла «пышный орех»

Вера Брежнева является одной из самых известных певиц в стране. Она давно покинула группу «ВИА-Гра», но не перестает быть первой красавицей для многих поклонников.

Не раз артистка украшала обложки глянца, а ее наряды для выступлений всегда яркие и соблазнительные. В 39 лет блондинка может похвастаться стройной фигурой. Недавно она сняла видео, представ в лифе от купальника.

Примечательно, что Вера накануне стала гостьей на шоу «Вечерний Ургант». Она спела свой хит «Не надо» в новой обработке, надев золотые брюки и шляпку. Певица грациозно двигалась на сцене.

А вот с ведущим Иваном Ургантом она общалась, уже сидя в кресле в черном силуэтном комбинезоне. Брежнева блеснула роскошным декольте. Наряд подчеркнул все ее изгибы фигуры. За кулисами, она грациозно повиляла своей пятой точкой.

Поклонники были сражены тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали певицу комплиментами. «Образ бомб», «Ох, Вера, сводите с ума», «Сколько женственности в вас», «Что за кокетка!», «Хороша», «Какой пышный орех», «Просто чистый соблазн», «Вам даже раздеваться не надо, чтобы сразить», «Ну просто сногсшибательная», «Влюбила в себя», — прокомментировали пост подписчики.

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