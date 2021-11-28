«Немножко навернулась»: Подольская в струящемся платье засветила упругий бюст на съемках

Певица провела день на новогодних съемках с Владимиром Пресняковым. В ответственный момент с ней случился конфуз.

Наталья Подольская уже 11 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она следит за внешностью и часто наряжается. певице нравится радовать мужа. У пары подрастает сын Артемий, а год назад артистка родила второго сына Ивана.

Первое время ей было сложно, но она не только быстро вернулась в форму, но и почти не была в декретном отпуске. Не так давно пара вернулась из отпуска.

До Нового года остается чуть больше месяца. Уже стартовали съемки новогодних огоньков. Накануне Подольская целый день провела на «Голубом огоньке», где предстала с мужем. Для такого случая она выбрала смелый образ.

Певица предстала в черном струящимся платье с открытой спиной и смелыми разрезами. Босоножки дополняли ее элегантный образ. Но Наталья была без лифчика. Когда она на сцену к мужу, то едва не упала, блеснув бюстом.

«Немножко навернулась», — призналась звезда.

Публика была смущена, а вот Пресняков даже не заметил конфуза жены. Многие поклонники осыпали комплиментами певицу. Фанаты поразились тому, как она выглядит в 39 лет.

«Ах, какая стройная», «Мужчина сзади поражен», «Какая вы элегантная», «очень красивый наряд», «У вас такой разрез», «Наталья, вы просто дива», «Ну мне нравится такой вид», «Ужасно красиво», «Даже оступились элегантно», «Вова с вами молодеет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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