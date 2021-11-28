«Цветок пустыни»: Нюша в платье-халате янтарного цвета изящно обнажила загорелые бедра в песке

Нюша является популярной исполнительницей. С малых лет она выступает на сцене. На глазах поклонников певица стала женой Игоря Булатова, а потом и мамой. Она воспитывает дочку Симбу.

Примечательно, что в этом году артистка объявила, что ждет второго ребенка. На этот раз у пары будет сын, о чем они объявили на вечеринке. Влюбленные уехали в Дубай, где планируют провести время до весны.

Нюша уже находится на последнем месяце беременности. Но это не мешает певице танцевать и часто выходить в свет. Более того, она облачается в смелые наряды, которые подчеркивают ее живот.

А теперь артистка опубликовала кадры, снятые в пустыне. Она позировала в платье на запах янтарного цвета. Наряд с пышными рукавами скрыл изъяны ее фигуры. Она предстала с верблюдом. Нюша села на песок, обнажив свои загорелые бедра.

«Вдохновленная и слегка утомленная солнцем пустыни. UAE Magic. P.S. Последняя фотка чисто „Инстаграм и реальность“», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она делится архивными фото. Фанаты ждут, когда она родит второго ребенка. «Шикарнейшая!», «Ну как красиво», «А почему не свежее фото?», «Когда уже лялька будет?», «Цветок пустыни», «Какова красота», «Ну вы просто обворожительны», «Очень идет этот образ», — прокомментировали пост подписчики.

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