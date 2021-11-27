Выходной в компании друзей: невестка Орбакайте понежилась в джакузи с внуком Пугачевой

Алла Пугачева не скрывает, что любит своего старшего внука. Никита Пресняков много времени провел с бабушкой в юности. Теперь он тоже музыкант и певец. В этом году сын Кристины Орбакайте также проявил себя в шоу «Ледниковый период», но он не дошел до финала. Зато у Никиты появилось свободное время, которое он посвятил жене Алене Красновой. Недавно они нарядили елку и повеселились в клубе.

А вот 27 ноября, когда Пугачева и Орбакайте отправились на светский вечер, Пресняков решил повеселиться с друзьями. Он решил понежиться в джакузи.

Алена засняла себя с подругой в водичке, а потом запечатлела, как эффектно снял с себя футболку ее муж. Никита похвастался полным набором кубиков пресса. Выступления на льду отразились на его фигуре. Вечер компания продолжила за столом. они сыграли в карты.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит внук Примадонны. Многие также отметили, что невестка Орбакайте хорошая жена, которая не ревнует избранника к подругам.

«Ой, ну просто мачо», «Какая красота», «Молодые и счастливые», «Горячо», «Вот это выходной», «Классно, когда можно так расслабиться», «Ой, котики», Просто можно замурчать от увиденного«, «Современные, красивые! Классно», «Вот это тело, Аленке повезло», — стали писать пользователи Сети.

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