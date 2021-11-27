«Ах, еще и без лифчика»: Агата Муцениеце в узких брюках и жакете похвасталась осиной талией

Агата Муцениеце снимается в кино больше 10 лет. Она успела отметиться в разных кинолентах. Актриса прославилась после съемок в сериале «Закрытая школа».

Тогда она встретила Павла Прилучного, с которым сыграла свадьбу. Но в прошлом году супруги развелись. После этого Агата начала новую жизнь. Она сменила имидж и стала облачаться в более женственные наряды. На днях звезда произвела фурор на премии «ОК».

Также Муцениеце в этом году принимает участие в «Ледниковом периоде». Она катается в парке с Александром Энбертом. Порой ей приходится выступать в откровенных образах.

А накануне после тренировки актриса предстала в черном костюме с пайетками. Узкие брюки подчеркнули ее стройные ноги. А вот жакет не скрыл, что она отказалась от бюстгальтера. Она стала танцевать на камеру с фигуристом.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Агата. Она постройнела за последние месяцы. Наряд подчеркнул ее достоинства. «Ох, ну какая красивая», «Вот это таяли! Ладошками можно обхватить», «Как же вы расцвели», «Ах, еще и без лифчика», «Александр прям с вами научился веселиться», «Какие вы классные», «Любуюсь вашими танцами», — прокомментировали пост подписчики.

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