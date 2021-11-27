«Требует синяков»: Лолита Милявская напугала гематомами на теле

Артистка попросила своих поклонников не беспокоиться за ее здоровье.

Среди последних публикаций певицы Лолиты Милявской появилась запись, в которой знаменитость в майке с декольте показала свежие синяки. Этим она здорово напугала поклонников.

Артистка собиралась на сцену и записала короткий ролик для фолловеров. Лолита призналась, что на нее с подозрением смотрели все визажисты. Сама исполнительница позже догадалась, почему взывала испуганные взгляды.

«Всему виной руки», – призналась Лолита.

Руки Лолиты были покрыты свежими синяками. Поклонники и помощники подумали, что на певицу кто-то напал. Певица подчеркнула, что с ней все хорошо. А синяки – последствия съемки нового клипа.

«В этом сезоне последний спектакль «Женитьбы»! Следующие начнутся с конца января. Для тех, кто распространяет слухи, что я «ушла» из театра «Модерн». Спасибо труппе за год аншлаговых показов», – отметила Лолита.

Напомним, ранее Лолита рассказала, как закрутила роман с криминальным авторитетом.

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