«Такая красивая!»: Кудрявцева в алом костюме с жакетом на запах предстала на съемках

Лера Кудрявцева уже давно стала телеведущей. Она большую часть жизни работает на телевидении. Артистка не скрывает, что ей нравится быть в центре внимания, поэтому она всегда наряжается.

Блондинке доверяют вести концерт и другие мероприятия. А вот в студии стилисты подбирают ей образы. Не так давно она черным платьем в пол, в котором отметилась в Кремле, а за кулисами звезда была в костюму с узкими брюками.

Кудрявцева ведет не только шоу «Секрет на миллион», но и передачу «Звезды сошлись». На этот раз телеведущая запечатлелась в гримерке. Она покрасовалась в алом костюме с жакетом на запах и брюками клеш. Лаконичный образ подчеркнул ее талию и визуально вытянул силуэт. Лера показала коллег, включая Антона Привольнова, который тоже готовился к эфиру.

«Такая красивая! Лера!» — заявил он. «Говори, говори! Я люблю лесть слушать», — отметила телеведущая.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит 50-летняя звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ой, какая яркая», «Вам так идет этот цвет», «Наряд очень красивый», «Вы стали еще стройнее», «Какие у вас классные отношения в коллективе», «Лерочка, ну вы такая классная», «Просто кукла», «Наряд так идеально сидит», «Антон очарован», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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