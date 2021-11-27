«Вот это танец»: Брежнева в «золотых» брюках с бахромой засветила трусики-танга на публике

Вера Брежнева уже давно строит карьеру певицы. Она не скрывает, что росла в простой семье и донашивала наряды за сестрами. Теперь артистка является не только популярной исполнительницей, но и женой Константина Меладзе.

Она много гастролирует, а также всегда находит время для родных. На днях звезда приехала в Москву и устроила шопинг. Ей приглянулось много головных уборов.

А вот 26 ноября Вера посетила съемки шоу «Вечерний Ургант». Однажды она там уже была с мужем. Теперь певица предпочла прийти одна. Она пообщалась с Иваном Ургантом, облачившись в черный комбинезон.

А вот потом артистка выступила с новым хитом. На этот раз Брежнева предстала в топе и золотых брюках с бахромой. Мерцающий наряд дополнили бордовая шляпка с широкими полями. Она соблазнительно танцевала, виляя бедрами.

Поклонники заметили, что брюки звезды просвечивали. Она блеснула красотой ног и трусиками-танга. Многие были сражены ее красотой.

«Ну какая красивая», «Верочка, это огонь», «Ностальгия нахлынула», «Какие у вас брючки, вся светитесь», «А белье зачем светить?», «Ну просто женщина-мечта», «Как мне нравится ваша фигурка», «Наш ангелок танцует», «Просвечивает все», «Вот это танец», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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