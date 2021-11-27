«Всем любви и объятий»: звезда «Сватов» Анна Кошмал нежно прижала к себе трехлетнего сына

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в Instagram опубликовала нежный кадр, на котором она запечатлена вместе со своим трехлетним сыном Мишей. Сейчас украинская актриса отдыхает вместе со своей семьей.

«Пусть это тоже останется здесь. Всем любви и объятий». Анна Кошмал

«Какая нежность и чистота», — отметила в комментариях другая звезда «Сватов» Инна Королева.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» должна выйти на экраны уже в декабре этого года. Сериал покажут по телевидения сразу в трех странах: России, Украине и Белоруссии. Снимать продолжение нашумевшей картины продюсеры и режиссера на данный момент не намерены.

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