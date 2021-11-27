В чем встречать Новый год по версии стилиста Ольги Бузовой
Видео
Как опасные львы признали простого человека своим вожаком
Видео

«Всем любви и объятий»: звезда «Сватов» Анна Кошмал нежно прижала к себе трехлетнего сына

Актриса родила наследника Мишу летом 2018 года.

«Всем любви и объятий»: звезда «Сватов» Анна Кошмал нежно прижала к себе трехлетнего сына
Анна Кошмал. Фото: Globallookpress.com

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в Instagram опубликовала нежный кадр, на котором она запечатлена вместе со своим трехлетним сыном Мишей. Сейчас украинская актриса отдыхает вместе со своей семьей.

Анна Кошмал с сыном
Анна Кошмал с сыном. Фото: instagram.com/smorkovkina/

«Пусть это тоже останется здесь. Всем любви и объятий».

Анна Кошмал

«Какая нежность и чистота», — отметила в комментариях другая звезда «Сватов» Инна Королева.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» должна выйти на экраны уже в декабре этого года. Сериал покажут по телевидения сразу в трех странах: России, Украине и Белоруссии. Снимать продолжение нашумевшей картины продюсеры и режиссера на данный момент не намерены.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Анна КошмалАнна Кошмал последние новостиРоссияСериал "Сваты"Украина