«Для меня это было очень волнительно»: Юлианна Караулова впервые показала лицо сына

Как отметила певица, у ее наследника состоялся актерский дебют.

Певица Юлианна Караулова в Instagram опубликовала лицо своего сына Алекса. Она вместе с ним приняла участие в съемках рекламного ролика.

«Для меня это все было очень волнительно, потому что съемки – процесс долгий и непростой. Но все было организовано очень спокойно и комфортно, с заботой о малыше. И сын показал себя настоящим профессионалом. Мамин маленький актер». Юлианна Караулова

По словам Карауловой, она передает привет всем молодым мамочкам. Она уверена, что они справятся со всеми трудностями.

больше по теме Словно и не рожала: Юлианна Караулова похвасталась идеальными формами Певица опубликовала фото с отпуска на Кипре.

Напомним, что Юлианна Караулова в мае стала мамой, она родила сына Александра. Отцом ее ребенка стал саунд-продюсер Андрей Черный.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!