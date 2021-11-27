«Для меня это было очень волнительно»: Юлианна Караулова впервые показала лицо сына

Певица Юлианна Караулова в Instagram опубликовала лицо своего сына Алекса. Она вместе с ним приняла участие в съемках рекламного ролика.
«Для меня это все было очень волнительно, потому что съемки – процесс долгий и непростой. Но все было организовано очень спокойно и комфортно, с заботой о малыше. И сын показал себя настоящим профессионалом. Мамин маленький актер».
По словам Карауловой, она передает привет всем молодым мамочкам. Она уверена, что они справятся со всеми трудностями.
Напомним, что Юлианна Караулова в мае стала мамой, она родила сына Александра. Отцом ее ребенка стал саунд-продюсер Андрей Черный.
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