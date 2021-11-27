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«Для меня это было очень волнительно»: Юлианна Караулова впервые показала лицо сына

Как отметила певица, у ее наследника состоялся актерский дебют.

«Для меня это было очень волнительно»: Юлианна Караулова впервые показала лицо сына
Юлианна Караулова. Фото: Globallookpress.com

Певица Юлианна Караулова в Instagram опубликовала лицо своего сына Алекса. Она вместе с ним приняла участие в съемках рекламного ролика.

Юлианна Караулова с сыном
Юлианна Караулова с сыном. Фото: instagram.com/yulianna_karaulova/

«Для меня это все было очень волнительно, потому что съемки – процесс долгий и непростой. Но все было организовано очень спокойно и комфортно, с заботой о малыше. И сын показал себя настоящим профессионалом. Мамин маленький актер».

Юлианна Караулова

По словам Карауловой, она передает привет всем молодым мамочкам. Она уверена, что они справятся со всеми трудностями.

Напомним, что Юлианна Караулова в мае стала мамой, она родила сына Александра. Отцом ее ребенка стал саунд-продюсер Андрей Черный.

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