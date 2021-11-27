«Надо смириться и забить»: Мария Погребняк рассказала, какую фигуру пророчили ей после родов

Модель назло недоброжелателям осталась такой же стройной, какой была до материнства.

Жена футболиста Павла Погребняка – Мария Погребняк – разместила в своем микроблоге ролик, в котором похвасталась стройной фигурой, несмотря на рождение троих детей.

Погребняк покрасовалась плоским животиком и упругими бедрами в желтых трусиках с завышенной талией и спортивным бра. Затем яркий купальник сменился леопардовым боди, который подчеркнул сочную грудь блондинки.

И напоследок Мария сверкнула длинными ногами в черном бикини с прозрачными вставками.

«Когда тебе все говорили, что после рождения детей надо смириться и забить на свою фигуру, типа ты ее никогда уже не вернешь», – заявила Погребняк.

«Пример для подражания. Вы вообще просто эталон красоты и целеустремленности», «Это самодисциплина! И даже не в возможностях дело. Просто желание быть стройной. Только браво, Мария, за такой пример!», «Фигура просто отпад», – восхитились стройной бизнес-леди ее поклонники.

Напомним, ранее Мария Погребняк впервые попробовала лапшу быстрого приготовления. Знаменитость привыкла питаться в ресторане изысканной кухни и заказывать самые дорогие блюда. А вот дешевую лапшу для заварки отведала совсем недавно.

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