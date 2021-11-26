«Это уже мировой уровень!»: Екатерина Варнава в трусах восхитила Александра Ревву

Артистка вместе со своей подтанцовкой повиляла стройными бедрами в узком нижнем белье.

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Екатерины Варнавы появилась запись, в которой знаменитость исполнила зажигательный танец в нижнем белье.

Варнава почувствовала себя настоящей звездой кабаре. Вместе с девушками с подтанцовки в коротких шортиках и топах Екатерина разминалась перед выступлением в гримерке.

Вот только Варнава танцевала в трусах, которые буквально впились в ее стройные бедра. Артисты подвигали длинными ножками.

Варнава с длинными светлыми волосами сделала кудри и нюдовый мейкап. Екатерина соблазнительно наклонялась к черным туфлям на каблуках и энергично водила по своему телу руками.

«Не, ну это же мировой уровень», — прокомментировал Александр Ревва танцы коллеги.

Некоторые фолловеры Варнавы присоединились к словам Ревва:

«Катерина, ноги от ушей, стройняга, трудяга», «Вот это физическая форма».

А вот другим поклонникам актрисы хотелось Екатерину покормить:

«Катя, ты же совсем худая», «Катюш, чересчур исхудала, аккуратней».

Напомним, ранее Екатерина Варнава презентовала свое новое шоу «Абсолютно нага». Артистка пленила своим выступлением много знаменитостей. Кристина Орбакайте не смогла пропустить танцы на пилоне экс-звезды Comedy Club.

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