«Не дай бог, я узнаю, у кого эти кадры»: Билан вспомнил, как разделся по команде Богомолова

Для своего клипа 2021 года артист снялся в откровенной постельной сцене.

Певец Дима Билан дал больше интервью о своем творчестве в 2021 году: о концертах, клипах, дуэтах и новых проектах.

Вспомнил артист об откровенном музыкальном видео на песню «Она моя», которое снял известный режиссер Константин Богомолов. В нем Дмитрию пришлось работать на камеру полностью голым, играя в постельной сцене.

«Первое, что мне запомнилось в работе с Константином, — это его: «Заходим в кадр. Раздеваемся. Снимаем трусы, халат». Я сначала такой: «Чего?», но в итоге разделся, конечно, и пошел», — вспоминает Билан.

Его партнершей по клипу выступила актриса Екатерина Давыдова. Однако особых пикантных подробностей зрители в ролике не увидели. Работа Богомолова остается в рамках легкой эротики, не показывая полностью голого певца. Однако на первоначальных кадрах — до ретуши и монтажа — обнаженный Дима, конечно же, запечатлелся.

«Эти кадры у кого-то остались, и, не дай бог, я узнаю, у кого», — цитирует Билана ТАСС.

Добавим, что для 39-летнего артиста это был первый подобный опыт. На площадке рядом с ним в это время находились более двух десятков человек. Клип, кстати, даже был временно заблокирован на YouTube из-за откровенности сцен.

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