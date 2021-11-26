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Маша из «Ворониных» выросла: Ильюхина отметила совершеннолетие, показав фото в бикини

Актриса, которой несколько дней назад исполнилось 18 лет, порадовала пикантным кадром.

Маша из «Ворониных» выросла: Ильюхина отметила совершеннолетие, показав фото в бикини
Мария Ильюхина. Фото: instagram.com/maria_iliukhina/

Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина в Instagram порадовала пользователей соблазнительным кадром. На снимке она запечатлена в бикини. При этом можно разглядеть прекрасные формы молодой актрисы. Она лежит на одеяле около моря на камешках.

Мария Ильюхина
Мария Ильюхина. Фото: instagram.com/maria_iliukhina/

«Мне нравится, когда ты называешь меня сеньорита».

Мария Ильюхина

«Красотка!», «Маша – ты нереальная. Просто невозможно оторваться», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в сериале «Воронины» Мария Ильюхина сыграла дочери Кости и Веры Ворониных.  На момент съемок ей было всего шесть лет.

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