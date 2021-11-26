Стас Круглицкий вспомнил, как его с другом ограбили трансвеститы на Бали

На видеосервисе Premier вышел второй выпуск шоу «Блеф» с Максимом Галкиным, в котором звезды врут друг другу и не краснеют. Героями новой программы стали шоу Азамат Мусагалиев и блогер Стас Круглицкий, он же Stasprostoklass.

По правилам шоу, звезды рассказывают друг другу невероятные истории из своей жизни. Каждый должен отгадать, правду или ложь рассказал соперник. За правильные ответы участники получают очки.

Мусагалиев, к примеру, рассказал, как однажды воспользовался своей популярностью, чтобы полиция отпустила вратаря футбольного клуба, и тот успел на игру.

«Еду я однажды на матч «Спартака» и вижу: на дороге с полицейским разговаривает вратарь московского «Спартака» Саша Максименко. Я останавливаюсь и решаю, что самое время воспользоваться своей популярностью, — вспомнил Азамат. — Подошел к ним и пытаюсь уговорить его отпустить Сашу, а полицейский меня не узнает. И происходит глупейшая ситуация: я достаю телефон, нахожу фрагмент шоу с моим участием и показываю полицейскому. В какой-то момент он нажимает на паузу и спрашивает меня: «А дальше ты что скажешь?» В итоге он выписал Саше штраф, но отпустил нас обоих».

У Круглицкого история оказалась более остросюжетной. Однажды, когда блогер отдыхал с другом на Бали, на них на дороге напали два трансвестита. Одна из «девчонок» прыгала на мужчин и трогала их за различные места. А после этой веселой встречи друзья поняли, что у одного исчез телефон, а у второго — золотая цепочка с шеи.

«На следующий день мы включили функцию «Найди айфон» и поехали на адрес. Мы приехали в хостел и стали стучаться во все комнаты, — рассказал Стас. — В итоге мы ворвались в одну из комнат и обнаружили там 20 ворованных «айфонов» и «айпэдов». Но телефон друга и мою цепочку мы так и не нашли».

Какая из этих история оказалась правдой — смотрите полный выпуск шоу «Блеф» на Premier.

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