Секунда до конфуза? Рудова чуть не оголила грудь в лифе-бандо, кривляясь перед зеркалом

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» сбросила восемь килограммов и решила похвастаться этим в Instagram.

Наталья Рудова похвасталась в Stories микроблога своими достижениями: оказывается, красавица-блондинка сбросила восемь килограммов. И без того стройная актриса продемонстрировала свою подтянутую фигуру с рельефным прессом своим поклонникам. А для этого Наталья разделась до трусиков. Казалось, что одно неловкое движение и лиф-бандо сползет с наливного бюста звезды, обнажив «острые вершинки».

Также актриса из сериала «Универ. Новая общага» блеснула крепкими бедрами, натянув трусики едва ли не до ушей так, что они вот-вот могли лопнуть прямо на ее «поплавке».

«Ааа! Сегодня официально минус восемь килограммов! Минус восемь в бедрах, и в талии! Наташа, ты большая умничка, я тобой горжусь!!» — так необычно саму себя мотивировала актриса.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.