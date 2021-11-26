«Ба! Ну что за кошечка»: Бузова встала на четвереньки, хлебнув «мутной водицы»

Бывшая ведущая проекта «Дом-2» вместо сексапильных кадров на море получила негламурные фото с кривляньями на пляже.

Ольга Бузова не скрывает: раньше ее сильно задевал хейт в Instagram, но со временем экс-ведущая проекта «Дом-2» сумела выработать иммунитет к завистливым комментариям своих фанатов.

На личной страничке микроблога бывшая возлюбленная блогера Давида Манукяна публикует как снимки после фотошопа, так и негламурные фото в мини-бикини. Так, пытаясь поймать волну, Ольга Бузова эпично плюхнулась лицом в воду, растопырив ноги в разные стороны, а потом и вовсе звездная блондинка встала на четвереньки, вильнув «орешком».

«Ба! Ну что за кошечка», «Хлебнула мутной водицы», «Просто обожаю Олю! Умеет человек над собой посмеяться от души», «Класс!! Вот это я понимаю, негламурные снимки с пляжа», «Когда отдых удался», «Главное, не подхватить глистов», «Шикарно! Ну прямо-таки русалочка», «Ноги в растопырку, секси-мамасита», «Пузико-то какое наела, небось, сидела на одних хачапури с сыром», «От души посмеялась», «Во! Молодца, отдых что надо», — пишут фолловеры.

Для сексапильных снимков Ольга Бузова даже встала на четвереньки, хлебнув «мутной водицы». В такой позе экс-ведущая проекта «Дом-2» напомнила поклонникам игривую кошечку.

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