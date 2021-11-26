«Лиза, ты огонь!»: Арзамасова в песочном пальто растрогалась после завершения съемок

Актриса теперь снова окажется на съемочной площадке только весной.

Лиза Арзамасова знакома публике, так как с малых лет снимается в кино. Роль Галины Сергеевны Васнецовой из «Папиных дочек» сделали ее знаменитой. Актриса продолжила строить карьеру и теперь даже играет в театре.

За последний год большие изменения произошли в жизни Лизы. Она перестала скрывать роман с Ильей Авербухом. Влюбленные сыграли свадьбу, а не так давно у них родился сын Лев.

Первое время Арзамасова привыкала к новой роли. Она гуляла с крохой и наряжала его. Лишь спустя время актриса стала выходить в свет с мужем и посещать разные мероприятия. А на днях малышу исполнилось три месяца.

Пара перестала скрывать его лицо. Кроха оказался копией мамы. Этой осенью Лиза уже возобновила игру в театре. А вот 25 ноября завершились съемки в одном из проектов.

Коллеги засняли ее, когда артистка уже собралась уходить. Она была в песочном пальто и с шарфом на шее. Все стали выкрикивать ее имя. Арзамасова растрогалась и едва не пустила слезу. Она обняла своих коллег и поблагодарила за цветы.

«Господи, давайте все обнимемся!» — заяивла актриса. «Лиза, ты огонь!» — крикнула ей коллега.

Поклонники были рады видеть такие теплые и искренние эмоции. Многие также отметили, что молодая мама хорошо выглядит. «Какая очаровашка», «Вас все любят», «Какая вы простая», «Ох, как это прекрасно», — стали писать пользователи Сети.

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