Временно остановлены: Алишер Моргенштерн неожиданно отменил концерт и улетел в Дубай

Поклонники предполагают, что артист отправился в Саудовскую Аравии прямиком из Беларуси.

Несмотря на заявления директора Моргенштерна о возвращении артиста в Россию, Алишер не прилетел в Москву и уже успел отменить ближайший концерт в столице.

Отметим, после обвинений главы СК Александра Бастрыкина, Моргенштерн с женой улетели в Минск. Бастыркин заявил на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», что исполнитель торговал наркотиками и должен быть привлечен к ответсвенности.

У 23-ленего шоумена был запланирован концерт в пятницу, 26 ноября, в столичном клубе Gipsy. Однако на сайте заведения уже приостановлены продажи билетов и сообщается об отмене мероприятия.

Ранее представители Моргенштерна признались, что Алишер вместе с женой Диларой улетели в Минск. Теперь же появилась информация о новом местоположении знаменитостей. Моргенштерн вместе с возлюбленной направились в Дубай, сообщает starhit.ru.

Напомним, адвокат музыканта Алишера Моргенштерна заявил, что знаменитость не продавал наркотические вещества. Адвокат Сергей Жорин уверен, что запрещенные препараты не были частью бизнеса скандального артиста.

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