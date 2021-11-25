«Если бы секс был человеком…»: Рита Дакота в сетке и латексе взбудоражила сочными формами

Исполнительница Рита Дакота разместила на личной странице в Instagram свежий ролик с бэкстейджа новой фотосессии. Знаменитость предстала в соблазнительном образе с сеткой и кроткими вещами.

Рита облачилась в крошечную юбку алого цвета. Под эту глянцевую вещь Дакота надела шорты из сетки черного цвета.

Также певица выбрала черный топ-бюстье с рукавами-сеткой из красных нитей. Блондинка накрутила кудри и добавила к своему сексуальному образу чокер с серебристыми кольцами и такие подвязки на ноги.

«По этому видео можно учиться позировать!», «Просто если бы секс был человеком, это была бы ты», «Какая же ты секси», «Какая же вы крутая!», «Красивая внешне, внутренне в музыке, одно удовольствие смотреть, слушать, чувствовать душой каждую строчку твоих песен», «Очень интересный наряд и вам идет», «Рита, какие же у тебя космические наряды», — похвалили фанаты Риту.

Напомним, ранее Рита Дакота поделилась секретом своей стройности. Артистка не прибегает к диетам, но лишние килограммы теряет с легкостью.

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