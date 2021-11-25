«Просто ангел»: Брежнева в облегающей мини-юбке не скрыла свои рельефные бедра на сцене

Певица в провокационном наряде не скрыла свои прелести.

Вера Брежнева уже много лет строит карьеру певицы. Она прославилась, когда попала в группу «ВИА-Гра», а теперь блондинка одна из самых популярных исполнительниц в России. Вера стала женой Константина Меладзе.

Они редко вместе появляются на публике, но в этом году артистка не раз демонстрировала подарки мужа и делилась кадрами со свиданий. Примечательно, что она всегда выглядит очень женственно.

Не раз Брежнева украшала обложки глянца. Она также привыкла к тому, что ее называют одной из самых привлекательных женщин. Певица поддерживает свой имидж, поэтому на публике появляется в умопомрачительных нарядах.

На этот раз она блеснула на публике в белом аутфите. Топ-бандо и облегающая мини-юбка едва прикрыли ее прелести. Она надела жакет с перьями. На сцену артистка вышла босиком.

Вера взбудоражила публику. Позже она также поменяла юбку на джинсы и блеснула роскошным бюстом в гримерке. Красота певицы восхитила ее поклонников.

«Вы просто супер», «Просто богиня», «Ну какая вы красотка», «Просто ангел», «Верочка, ну какой роскошный образ», «Как вам идет белый цвет», «Ваша фигура просто совершенна», «Верочка, как налюбоваться», «Ноги такие, ух», «Юбку можно и короче», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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