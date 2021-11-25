В стиле Решетовой: Валя Карнавал в темно-синем платье с глубоким декольте напомнила бывшую Тимати

Исполнительница не стала скрывать прелести фигуры в наряде любимого цвета Тимура Юнусова.

Среди последних Stories личного микроблога 20-летней исполнительницы Вали Карнавал появилась фотография в облегающих платье и лосинах, подчеркивающих достоинства фигуры знаменитости.

Примечательно, что молодая артистка составила образ в стиле Анастасии Решетовой. Валя выбрала наряд насыщенного синего оттенка с глубоким вырезом на груди.

Карнавал подвела пышные губки нюдовой помадой и сделала небольшие стрелки на глазах. Исполнительница теперь носит длинные черные волосы с прямым пробором.

Отметим, что ранее Анастасия Решетова тоже позировала в платье цвета электрик с акцентом на пышной груди. У модели такой же оттенок волос, как и у Вали Карнавал.

Также обе красавицы — обладательницы больших форм. Вот поклонники Карнавал и увидели отголоски стиля 25-летней экс-пассии Тимати в свежем луке Вали Карнавал.

Напомним, ранее Валя Карнавал надела слишком тесный купальник и смутила поклонников. Фанаты заметили, что на недавнем отдыхе бывшая возлюбленная Крида частенько наряжалась в бикини не по размеру.

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