«Совершенство»: Лопырева восхитила соблазнительными изгибами в трендовом купальнике

Модель похвасталась фигурой на курорте. Поклонники поразились тому, в какой форме находится молодая мама.

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». Она стала знаменита и много путешествовала. А вот личную жизнь ей удалось построить несколько лет назад.

Тогда блондинка родила сына Марка Лео, а потом сыграла свадьбу с возлюбленным Игорем Булатовым. С тех пор она много времени проводит в Дубае. Победительница конкурсов красоты часто выходит в свет.

Примечательно, что обычно свободное время Лопырева проводит на пляже. Она любит, когда ее кожа покрывается бронзовым загаром. На этот раз модель поделилась кадрами, на котором предстала в купальнике темно-синего цвета.

Трусики с прозрачными вставками в горох скрыли живот и подчеркнули ее бедра. Также лиф с декольте позволил ей блеснуть своей ложбинкой.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Лопырева. Многие осыпали ее комплиментами. Звезда получила сотни комплиментов. «С такой красотой, как у тебя, можно украсить всю вселенную», «Боги, какие формы», «Купальник привлек взгляд», «У вас безупречная фигурка», «Ну какая вы стройная», «Вот это мамочка», «Совершенство», «Как налюбоваться», — стали писать пользователи Сети.

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