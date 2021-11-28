Это сестры? Как выглядят мамы звездных экс-участников «Дома-2» Пинчук, Купина, Ашмариной и других

Бывшие герои телестройки гордятся своими молодыми и красивыми мамами и часто делятся совместными с ними фотографиями в Instagram.

В День матери, который отмечается в последнее воскресенье осени, Teleprogramma.pro предлагает посмотреть, как выглядят мамы бывших участников проекта «Дом-2».

Некоторых, действительно, в Сети часто принимают за их старших сестер. А это – лучший комплимент для каждой мамы. Они, и правда, запросто могут дать фору ровесницам своих детей.

Мама Ирины Пинчук

Мама Иры Пинчук приходила на «Дом-2», чтобы поддержать свою дочь. С первого же появления на экране она поразила своей молодостью. Секрет оказался прост – у Иры и ее мамы разница в возрасте чуть больше шестнадцати лет.

Сейчас Инна уже в статусе бабушки очаровательного малыша Давида, которого ей подарили дочь и зять Арай Чобанян.

Будем справедливы, это не единственный подарок, который Ира Пинчук сделала своей маме. В их числе еще дорогой внедорожник, люксовые часы и кое-что по мелочи. Ира обожает баловать родительницу, а та с удовольствием помогает ей нянчиться с сыном.

Мама Алексея Купина

Бывший участник «Дома-2» Алексей Купин обожает свою маму Наталию Евгеньевну. Он очевидно гордится тем, что она в свои годы сохранила юный вид, и часто публикует совместные с родительницей снимки в Instagram.

Алексею очень приятно, когда его подписчики делают комплименты Наталии Евгеньевне и говорит, что Леша очень похож на свою маму, ведь она – по-настоящему красивая женщина.

Кроме того, Наталия Евгеньевна всегда поддерживает сына и его жену Майю Донцову. Она не раз приходила на «Дом-2» и часто давала понять, что ни йоту не сомневается в честности и искренности своего наследника.

Не так давно, кстати, выяснилось, что у Наталии Евгеньевны, помимо сына Алексея, есть маленькая дочка, которую она по каким-то своим причинам долгое время скрывала от общественности.

Мама Лизы Триандафилиди

Бывшая участница «Дом-2» Лиза Триандафилиди сравнительно недавно представила поклонникам свою красавицу-маму Аллу Фефелову, тем самым доказав, что у нее прекрасная генетика.

Мама Лизы Триандафилиди – роскошная цветущая дама, которой далеко за пятьдесят лет. Алла Фефелова стройна, гордится своей фигурой и шикарными вьющимися волосами.

Кстати, Алла Фефелова тоже засветилась на ТВ-экране, она приходила на шоу «Бородина против Бузовой», уже после того, как ее дочь перестала быть участницей «Дома-2».

Мама Тани Мусульбес

Экс-участница «Дома-2» Таня Мусульбес рассказывала, что ее отношения с мамой Еленой Мусульбес складывались непросто.

Когда Таня была подростком, родительнице приходилось принимать жесткие меры, чтобы образумить дочь.

Но со временем отношения Тани Мусульбес и ее мамы потеплели. Экс-участница довольно часто делится снимками с мамой в микроблоге, чтобы все видели, в кого же она такая красавица.

Мама Алены Ашмариной

Экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина уже давно сама мама. У нее четверо детей, и все дочки! Без помощи мамы в такой истории не обойтись. И женщина активно помогает дочери.

У Алены Ашмариной с мамой всегда были доверительные отношения. Не так давно она познакомила родительницу со своим избранником Рами.

Правда, совместными снимками с мамой в микроблоге Алена делится нечасто, говоря о том, что ее родительница – человек скромный и не любит лишнего внимания.

Но даже глядя на редкие снимки становится очевидно, что мама Алены Ашмариной – красавица, хоть уже и в возрасте. В этом году ей исполнилось шестьдесят лет.

Мама Вани Барзикова

Бывший участник «Дома-2» Иван Барзиков обожает свою маму Татьяну Евгеньевну и довольно часто публикует в Сети совместные с ней фотографии.

Каждый раз женщина получает массу комплиментов от подписчиков сына. Тот, в свою очередь, напоминает им, как важно окружать родителей заботой и вниманием.

Татьяна Евгеньевна приезжала на «Дом-2» ради сына, когда ему требовалась ее поддержка и защита.

Многих подписчиков Ивана Барзикова интересует, сколько же лет его столько прекрасно выглядящей маме. Однако вопросы о возрасте Татьяны Евгеньевны он каждый раз оставляет без ответа. И правильно! Мама всегда молодая.

Мама Насти Паршиной

Экс-участница «Дома-2» Настя Паршина – модель. И когда на «Дом-2» однажды приехала ее мама Евгения, все увидели, в кого же Настя такая красавица. Паршина на проекте, кстати, рассказывала, что ее мама из-за красоты в своей жизни часто сталкивалась с ревностью.

Сейчас Евгения – первая помощница своей дочери. После того, как Настя Паршина рассталась с Никитой Уманским, она приехала с сыном в Ставрополь к маме. Евгения нянчится с внуком Адрианом, а Паршина активно работает, развивает микроблог и создает бизнес.

Сейчас, правда, отношения Насти Паршиной и Никиты Уманского потеплели. Они вместе улетели отдыхать в Египет, оставив Адриана с бабушкой Евгенией.

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