Шортики с бахромой и топ повыше: Бородина похвасталась стальным прессом

Телеведущая сильно преобразилась с участием в шоу «Ледниковый период».

Среди последних Stories личного микроблога Ксении Бородиной появилась запись, в которой знаменитость поделилась кадрами в сексуальной образе с микрошортами и кроп-топом.

Бородина позировала в своей огромной гардеробной перед туалетным столиком. Загорелая телеведущая похвасталась постройневшими ножками с рельефными мышцами.

Перед этим Ксения отметила, что вовсе не отказывает себе в маленьких удовольствиях. Бородина балует себя конфетками на ночь и вкусными блюдами в дорогих столичных ресторанах.

Бывшая жена Курбана Омарова показала фантики от шоколадных конфет как ответ на расспросы о своей диете. Поклонники Бородиной удивляются, как Ксении удается не набирать лишние килограммы.

больше по теме Спохватилась и прикрыла: Ксения Бородина в прозрачном корсете засветила бюст на камеру Телеведущая приняла участие в эротической фотосессии.

«У меня же тренировки каждый день», — заявила Бородина и раскрыла свой секрет стройности.

Ксения покрутилась возле зеркала и засветила «стальной пресс» и упругие бедра.

Напомним, ранее Ксения Бородина рассказала о новой пассии бывшего мужа Курбана Омарова. Бизнесмен интригует поклонников кадрами в обнимку с незнакомкой и скрывает лицо новой возлюбленной.

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