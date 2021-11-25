«Проветриваешь? А если треснет?»: пассия Тимати в изощренной позе раздвинула складки ягодиц в шпагате

Пассия рэпера Тимати уже получила свою порцию хейта от пользователей Сети. Одни критикуют красавицу-блондинку за излишнюю худобу, другие утверждают, что 19-летняя киевлянка не задержится долго в подружках музыканта. Многие уверены, что Саша Дони покорила бизнесмена видом своих шикарных белокурых волос. Нашли и те, кто предположил, что новая пассия напоминает рэперу Тимати Алену Шишкову. Между девушками и правда есть внешнее сходство. Обе красивые, стройные и с роскошными блондинистыми волосами.

Ну сексуальный шпагат Саши Дони и вовсе лишил ее фанатов дара речи. Поклонники уверены, что 19-летней киевлянке есть, чем удивить Тимати. На баскетбольном поле пассия музыканта встала в стойку на руках, раздвинув ноги так, что напряглась даже складка меж ягодиц. А фанаты и вовсе заволновались, вдруг лосины на Саше лопнут в самом неприметном месте.

«Проветриваешь? А если лосины треснут?? Вот будет конфуз!!», «Какой шпагат! Волочкова даже позавидует», «Вам так удобно?? Складку ягодичную не потянула??», «Пахнуло судорогой», «Что за странные конвульсии??», «Главное, чтобы спину не защемило», «Бельишко того гляди на пятой точке треснет», «Ой, как раскорячилась», «Ну и позы у этой Барби», — пишут фолловеры.

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