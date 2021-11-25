Лишила дара речи: Тодоренко в платье с бархатным корсетом подчеркнула свои массивные бедра

Регина Тодоренко начинала свою карьеру как певица, а потом стала телеведущей и блогером. Уже несколько лет она счастлива в браке с Владом Топаловым. У них подрастает сын Михаил.

В последнее время Регина много времени тратит на съемки. Она также успевает следить за внешностью, но после родов ей было сложно вернуться в форму. Несмотря на это, звезда не стесняется оголяться на камеру.

На днях Тодоренко появилась на красной дорожке в мини-шортах. Тогда она была с мужем и сыном. А вот 24 ноября телеведущая посетила премию журнала «ОК!».

Она стала ведущей вечера, поэтому выбрала броский наряд. Тодоренко была в платье с бархатным черным корсетом и серебристой юбкой в пол с разрезом. Она сделала низкий хвост и дополнила образ украшениями.

Регина подчеркнула свои массивные бедра, так как утянула талию. Она была в центре внимания и многих лишила дара речи. А вот Вадим Верник закружил ее в медленном танце.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Ох, какое платье», «Что-то неудачное, такая вы большая», «Ох и бампер», «Регина, у вас такой орех», «Формы прям максимально женственные», «Ну бедра выдающиеся, как ни крути», «Кушаете хорошо, сразу видно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.