«Все в облипку! Белье тут будет лишним»: Рудова выпятила «сдобу», едва не сверкнув своей «вершинкой» в прорези

Иногда любительница «горячих» фото Наталья Рудова обходится и без пикантных снимков в мини-бикини. Так, на пляже актриса из сериала «Универ. Новая общага» позировала в белоснежном узком платье с рукавами-фонариками. Заигрывая с поклонниками, звездная блондинка приспустила рукавчики с плеч, блеснув красивой зоной декольте.

Фанаты тут же догадались, что Рудова не стала надевать под тесное платье лифчик. Многие подумали, что актриса позировала и вовсе без белья, сняв даже трусики. Уж слишком облегающим был наряд красавицы-блондинки, тянущаяся ткань как вторая кожа подчеркивала все достоинства фигуры Натальи, не оставляя места для фантазии. Казалось, что если актриса чуть отведет ногу в сторону, прореха на платье пойдет по швам и Рудова останется перед камерой в чем мать родила.

«Все в облипку! Белье тут будет лишним», «Даже лифчик не надела?? А груди стоят и без пуш-ап», «До чего же аппетитная малышка», «Еще чуть-чуть бедра вперед и прореха на юбке станет шире, тогда все увидят вашу сыроежку», «Трусы-то уж можно было бы надеть», «И правда, зачем белье? Прям так ходите, голышом», «Судя по тому, как плотно на фигуре сидит платье, трусики Наташа не надела», — написали фолловеры.

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